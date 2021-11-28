Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.
EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan S.A, R.A, A.G. ve M.Z'yi yakaladı.
Kimlik sorgusunda FETÖ ile ilişkili oldukları belirlenen 4 zanlı gözaltına alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemiz PKK, YPG, FETÖ, DEAŞ gibi eli kanlı terör örgütlerinden temizlendikçe huzur, istikrar ve ekonomik kalkınma da...
FETÖ'den hükümlü Ayşe Özdoğan'ın cezasının infazı 3 ay ertelendi
Son dakika haber... Tunus'ta bıçak ve baltayla İçişleri Bakanlığı binasına girmeye çalışan kişi etkisiz hale getirildi
AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri