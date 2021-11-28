Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan S.A, R.A, A.G. ve M.Z'yi yakaladı.

Kimlik sorgusunda FETÖ ile ilişkili oldukları belirlenen 4 zanlı gözaltına alındı.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri

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