Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı - Haberler
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı

AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi gözaltına alındı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İpsala ilçesine bağlı Paşaköy beldesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan A.Ö, T.G, T.U ve E.E'yi yakaladı.

FETÖ ile ilişkili oldukları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri
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