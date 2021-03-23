Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

23.03.2021 15:25 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:36
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi sınırda yakalandı.

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi sınırda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri İpsala ilçesinde 1. derece askeri yasak bölge yakınlarında yaptıkları kontrollerde Yunanistan'a kaçmaya çalışan A.Ç, B.C ve M.C'yi yakaladı.

Gözaltına alınan ve FETÖ soruşturmaları kapsamında arandıkları belirlenen şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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