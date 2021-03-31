Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 terör örgütü PKK şüphelisi yakalandı
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 terör örgütü PKK şüphelisi yakalandı

Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 terör örgütü PKK şüphelisi yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 terör örgütü PKK şüphelisi gözaltına alındı.

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Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 terör örgütü PKK şüphelisi gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede 2 şüphelinin Yunanistan'a kaçmaya çalıştığını tespit etti.

Yakalanan B.A ve E.A'nın "PKK terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandıkları öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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