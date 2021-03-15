Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 terör örgütü PKK şüphelisi sınırda yakalandı
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 terör örgütü PKK şüphelisi sınırda yakalandı

15.03.2021 11:31 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:34
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 terör örgütü PKK şüphelisi sınırda yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 2 terör örgütü PKK şüphelisi sınırda yakalandı.

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 2 terör örgütü PKK şüphelisi sınırda yakalandı.

Güvenlik güçleri İpsala ilçesine bağlı Paşaköy 1. derece askeri yasak bölgesinde yaptıkları kontrollerde 2 kişinin Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a kaçmaya hazırlandığını bilgisi edindi.

Güvenlik güçleri A.Y. ve E.A'yı operasyonla yakaladı.

Yapılan araştırmada şüphelilerden A.Y'nin "Silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma" suçlarından, E.A'nın ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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