Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si PKK'lı 3 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si PKK'lı 3 kişi yakalandı

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si PKK'lı 3 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / İsa Toprak - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si PKK'lı 3 kişinin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si PKK'lı 3 kişinin yakalandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Edirne hudut hattında yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
MSB: Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 3 PKK'lı terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 3 PKK'lı terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Fatma Şahin Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Murat Boz Oğuzhan Koç Barış Murat Yağcı
Spor Enes Ünal Arda Turan Burak Yılmaz Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si PKK'lı 3 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 17:33:00. #1.15#

title