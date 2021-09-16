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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2'si FETÖ mensubu 4 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2'si FETÖ mensubu 4 kişi yakalandı

Edirne'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi yakalandı.

Edirne'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olduğu belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi. - EDİRNE

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Haber: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2'si FETÖ mensubu 4 kişi yakalandı - Haberler
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