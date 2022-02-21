Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalanarak, gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri M.A. ve İ.Ö.'yü yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan istinafta dosya kayıtlarının olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.