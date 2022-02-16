Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı - Haberler
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

AA, Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi gözaltına alındı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan O.Ö. ve Y.A'yı yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ ile bağlantılı oldukları öğrenildi.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

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