Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan O.Ö. ve Y.A'yı yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ ile bağlantılı oldukları öğrenildi.