Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı (2) - Haberler
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı (2)

Demirören Haber Ajansı, Ünsal Yücel - Güncel
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı (2)

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIEdirne'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken güvenlik güçlerince askeri yasak bölgede yakalanan, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 2 FETÖ şüphelisinden H.İ.G. tutuklandı, O.G.

UZUNKÖPRÜ, EDİRNE (DHA) - 1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken güvenlik güçlerince askeri yasak bölgede yakalanan, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 2 FETÖ şüphelisinden H.İ.G. tutuklandı, O.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Uzunköprü, Edirne, Güncel, Haberler

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