Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

Demirören Haber Ajansı, Ünsal Yücel - Güncel
 - Güncelleme:
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 2 kişi, askeri yasak bölgede yakalandı.

EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 2 kişi, askeri yasak bölgede yakalandı.

Güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesinde 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan H.İ.G. ve Ö.G.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ ile bağlantılı oldukları belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title