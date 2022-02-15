Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 2 kişi, askeri yasak bölgede yakalandı.

Güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesinde 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan H.İ.G. ve Ö.G.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ ile bağlantılı oldukları belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.