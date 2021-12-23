Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ şüphelisi yakalanarak, gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, İpsala'da 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan M.C. ve Y.C.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Kimlik kontrolü yapılan şüphelilerin FETÖ ile bağlantılı oldukları belirlendi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Son Dakika Haberleri

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