Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı Yunanistan'a kaçarken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan A.Y. ve M.S'nin kimlik bilgilerini kontrol etti.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında FETÖ ile ilgili soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri

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