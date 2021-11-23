Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne'de, 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı Yunanistan'a kaçarken yakalandı.
EDİRNE (AA) - Edirne'de, 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı Yunanistan'a kaçarken yakalandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan A.Y. ve M.S'nin kimlik bilgilerini kontrol etti.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında FETÖ ile ilgili soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.
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AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri