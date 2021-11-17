Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi gözaltına alındı.
EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçleri İpsala ilçesi 1. derece askeri yasak bölge yakınlarında Yunanistan'a kaçmaya çalışan ihraç polis memuru H.E. ile M.D'yi yakaladı.
Kimlik sorgusunda FETÖ ile irtibatlı oldukları belirlenen şüpheliler gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerinde bulunan 2 silaha el konuldu.
Soruşturma sürüyor.
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AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri