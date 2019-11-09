Yunanistan'a kaçmaya çalışan 19 Suriyeli yakalandı

09.11.2019 14:10 | Son Güncelleme: 09.11.2019 14:10

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli adasına yasa dışı yollardan geçmek isteyen 19 Suriye uyruklu mülteci yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Ayvalık Madra Çayı mevkiinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ile müşterek icra edilen operasyonda, E.Ö. isimli organizatör ile 4 kadın, 6 erkek, 9 çocuk toplam 19 Suriye uyruklu göçmen Yunanistan'a yasadışı tekne ile kaçacakları esnada yakalandı. Bu olayla ilgili yakalanan E.Ö. isimli organizatör ve 19 göçmen hakkında adli ve idari işlemlere başlanıldı.

(Emrah Elmas - Suat Salgın/İHA)

Kaynak: İHA