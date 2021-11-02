Yunanistan'a kaçmaya çalışan 1'i eski savcı 4 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan aralarında eski savcının da bulunduğu Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişi yakalandı.
EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan aralarında eski savcının da bulunduğu Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, İpsala ilçesine bağlı Karpuzlu beldesi yakınlarında yaptıkları operasyonda Yunanistan'a kaçmaya çalışan meslekten ihraç edilen savcı M.K, ihraç komiser D.M, B.B. ve S.Y'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ ile ilişkili oldukları öğrenildi.
Soruşturma sürüyor.
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