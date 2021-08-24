Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri Edirne'de tutuklandı

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında olan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında olan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne'nin İpsala ilçesinde güvenlik güçleri yaptıkları çalışmalar neticesinde 3 FETÖ şüphelisini gözaltına aldı. Askeri yasak bölgede gözaltına alınan FETÖ şüphelilerinin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında oldukları öğrenildi. A.Ç., M.Ç. ve İ.K., jandarmadaki ifadeleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Edirne Adliyesinde ifadeleri alınan şüpheliler, çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Mehmet Basmacı/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı