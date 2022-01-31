Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 FETÖ şüphelisi yakalandı

EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 4 FETÖ şüphelisi, güvenlik güçlerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan E.D., M.T., E.P. ve M.Ö.'yü yakaladı. Yapılan kimlik kontrolünde 4 şüphelinin, FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları belirlendi. Şüpheliler, gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.