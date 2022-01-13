Yunanistan'a kaçmak isteyen 3 PKK zanlısı yakalandı - Haberler
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Yunanistan'a kaçmak isteyen 3 PKK zanlısı yakalandı

Yunanistan'a kaçmak isteyen 3 PKK zanlısı yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edirne'de haklarında PKK terör örgütüyle ilişkisi olduğu tespit edilen 3 kişi, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.

EDİRNE (İHA) - Edirne'de haklarında PKK terör örgütüyle ilişkisi olduğu tespit edilen 3 kişi, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.

Uzunköprü ilçesi yakınlarında birinci derece askeri yasak bölgede bulundukları tespit edilen şahıslar, güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı. Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları ve bölücü terör örgütü PKK ile ilişkili oldukları tespit edilen M.S, Ö.D ve Y.M. gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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