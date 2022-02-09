Yunanistan'a kaçmak isteyen 3 FETÖ şüphelisi yakalandı - Haberler
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Yunanistan'a kaçmak isteyen 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

Demirören Haber Ajansı, Ünsal Yücel - Güncel
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Yunanistan'a kaçmak isteyen 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ şüphelisi, askeri yasak bölgede yakalandı.

İPSALA, EDİRNE (DHA) - EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ şüphelisi, askeri yasak bölgede yakalandı.

Güvenlik güçleri, İpsala'da 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan M.S., H.D. ve T.Ö.'yü yakaladı. Yapılan kimlik kontrolünde şüphelilerin, FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edildi. Şüpheliler, gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, İpsala, Güncel, Haberler

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