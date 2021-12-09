Yunanistan'a kaçmak isteyen 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 3 FETÖ şüphelisi, 1'inci derece askeri yasak bölgede yakalandı.

İpsala'da güvenlik güçleri, 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan R.V., V.K. ve İ.T.'yi yakaladı. Yapılan kimlik kontrollerinde FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları tespit edilen 3 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Son Dakika Haberleri

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