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Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edirne'nin Keşan ilçesinden Yunanistan'a kaçma hazırlığında olan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi, düzenlenen ortak operasyonla yakalandı.

KEŞAN, EDİRNE (İHA) - Edirne'nin Keşan ilçesinden Yunanistan'a kaçma hazırlığında olan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi, düzenlenen ortak operasyonla yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 2 FETÖ üyesinin yasadışı yollarla Yunanistan'a kaçma hazırlığında olduğu bilgisini alan Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ortak bir operasyon düzenledi. Malkara'dan hareketle Keşan üzerinden geçen H.D. isimli bir kişinin kullandığı aracı durduran ekipler, araç içinde ihraç eski öğretmen F.Ş. ile T.A. isimli şahısları yakaladı.

Gözaltına alınan şahısların sorguları Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği'nde yapıldıktan sonra, adli makamlara sevk edildi. Haklarında mahkemece karar verilen 3 şahıstan biri olan H.D. göçmen kaçakçılığı suçundan adli kontrol şartıyla serbest kalırken, F.Ş. ve T.A. FETÖ üyeliğinden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Emre Akarca/İHA)

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