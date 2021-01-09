Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
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Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

09.01.2021 11:31 | Son Güncelleme: 09.01.2021 11:34
Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ şüphelisi yakalanarak, gözaltına alındı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ şüphelisi yakalanarak, gözaltına alındı.

Edirne ve Keşan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri düzenledikleri ortak operasyonla yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen FETÖ şüphelileri A.İ. (29) ve G.İ.'yi (26) yakalayarak, gözaltına aldı. 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


- Keşanedirne

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

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