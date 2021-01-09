Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
09.01.2021 11:31 | Son Güncelleme: 09.01.2021 11:34
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ şüphelisi yakalanarak, gözaltına alındı.
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ şüphelisi yakalanarak, gözaltına alındı.
- Keşanedirne
Edirne ve Keşan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri düzenledikleri ortak operasyonla yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen FETÖ şüphelileri A.İ. (29) ve G.İ.'yi (26) yakalayarak, gözaltına aldı. 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
- Keşanedirne
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL