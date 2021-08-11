Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ sanığı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ sanığı tutuklandı

Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ sanığı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan ve hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan sanık, tutuklandı.

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan ve hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan sanık, tutuklandı.

Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay hapis ve yurt dışına çıkış yasağı verilen eski öğretmen Mustafa K, Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki Yunanistan sınırında jandarma ekiplerince yakalandı.

7. Ağır Ceza Mahkemesine, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlanan sanık suçlamaları reddetti.

Mahkeme, adli kontrol şartını ihlal eden sanığın tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

Bakan Pakdemirli: 'Yunanistan'daki yangın ciddi boyutlara, yerleşim yerlerini tehdit eder hale gelmiş durumda.
Bakan Pakdemirli: "Yunanistan'daki yangın ciddi boyutlara, yerleşim yerlerini tehdit eder hale gelmiş durumda.
Son dakika haberi! Bakan Pakdemirli: 'İki 40 tonluk OGM'nin kullanmış olduğu uçak hazırlanmış olup ilgili ülke (Yunanistan) Dışişleri Bakanlığından işlemleri...
Son dakika haberi! Bakan Pakdemirli: "İki 40 tonluk OGM'nin kullanmış olduğu uçak hazırlanmış olup ilgili ülke (Yunanistan) Dışişleri Bakanlığından işlemleri...
Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: '(Yunanistan'daki orman yangın) Yunanistan'ın bizden talebi var. Olumlu bakıyoruz.'
Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Yunanistan'daki orman yangın) Yunanistan'ın bizden talebi var. Olumlu bakıyoruz."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Tanju Özcan Mehmet Şimşek Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yusuf Güney Haluk Levent Murat Dalkılıç Mohammed Al Saloussi
Spor Merve Çoban Burak Yılmaz Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ sanığı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 16:47:35. #1.14#

title