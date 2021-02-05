Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan eski BDP İl Başkanı Turan Çelik tutuklandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanan hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan açık dosyası bulunan eski Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Elazığ İl Başkanı Turan Çelik tutuklandı.

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanan hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan açık dosyası bulunan eski Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Elazığ İl Başkanı Turan Çelik tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonrası Uzunköprü ilçesinde bir otomobili durdurdu.

Otomobilde bulunan kişinin kimlik sorgusunda eski BDP Elazığ İl Başkanı Turan Çelik olduğu belirlendi.

Çelik'in Elazığ 2. ve 3. Ağır Ceza mahkemelerinde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan açık dosyası olduğu öğrenildi. Çelik, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin