Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Haberler
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Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Haberler | Güncel

EDİRNE'nin Meriç ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanarak, gözaltına alınan 6 FETÖ şüphelinden 5'i tutuklandı.

MERİÇ, EDİRNE (DHA) - EDİRNE'nin Meriç ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanarak, gözaltına alınan 6 FETÖ şüphelinden 5'i tutuklandı.

Güvenlik güçleri, Meriç ilçesinde 1'inci derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ şüphelileri R.K., İ.B., İ.A.K., B.Ö., B.K. ve L.N.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, jandarmaya teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Ö. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, R.K., İ.B., İ.A.K., B.K. ve L.N. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


- Edirne

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