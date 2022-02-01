Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 4 FETÖ şüphelisine tutuklama

EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken, askeri yasak bölgede yakalanan 4 FETÖ şüphelisi, mahkemece tutuklandı.

Güvenlik güçleri, Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen E.D., M.T., E.P. ve M.Ö.'yü yakaladı. Yapılan kimlik kontrolünde FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları belirlenen 4 şüpheli, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.