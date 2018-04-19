Yunanistan'a Kaçmak İsterken Sınırda Yakalanan Eski Savcı Ankara'ya Getirildi

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınırda yakalanan, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 sanığın beraatiyle sonuçlanan İzmir'deki "askeri casusluk" davasının meslekten ihraç edilen savcısı Zafer Kılınç, Ankara'ya getirildi.

Hudut birliklerinin Edirne'nin İpsala ilçesi yakınındaki askeri yasak bölgede yaptığı denetimler sırasında eşi ve iki çocuğuyla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan eski savcı Kılınç, İpsala'ya giden Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı.

Karayoluyla Ankara'ya sevk edilen Kılınç, Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesinde alınan sağlık raporunun ardından Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Zafer Kılınç'ın yanı sıra İpsala'dan Yunanistan'a kaçmaya çalışan ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski öğretmen Hamza D. de Ankara'ya getirildi.

Kılınç ve Hamza D'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Yunanistan sınırında yakalanmışlardı

Hudut birlikleri 16 Nisan'da İpsala yakınındaki askeri yasak bölgede yaptığı denetimler sırasında Yunanistan'a kaçmaya çalışan bir grubu yakalamış, incelemede şüpheliler arasında İzmir'deki "askeri casusluk" davasının meslekten ihraç edilen savcısı Zafer Kılınç'ın bulunduğu belirlenmişti. Kılınç'ın yanındaki kişilerin ise eşi Z. Kılınç ile iki çocuğu olduğu tespit edilmişti.

Z. Kılınç'ın FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı kaydı olduğu belirlenmiş, Zafer Kılınç, eşi Z. Kılınç ile kızı Ş. Kılınç gözaltına alınmıştı. Çiftin 14 yaşındaki diğer çocuğu ise ailenin yakınlarına teslim edilmişti.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca İzmir'deki "askeri casusluk" davasının meslekten ihraç edilen savcısı Zafer Kılınç hakkında, "görevde yetkiyi zincirleme kötüye kullanmak", "özel hayatın gizliliğini zincirleme ihlal ve ifşa etmek", "hakaret" gibi suçlardan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Davaya bakan Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi firari Kılınç'ın dosyasını, yargılamanın yapılabilmesi için Yargıtay'a göndermişti.