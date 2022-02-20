Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki FETÖ ve PKK şüphelisi 2 kişi sınırda yakalandı - Haberler
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Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki FETÖ ve PKK şüphelisi 2 kişi sınırda yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki FETÖ ve PKK şüphelisi 2 kişi sınırda yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve terör örgütü PKK şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.

Edirne'de Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve terör örgütü PKK şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.

Sınırda görev yapan hudut kartalları, Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları devriye esnasında, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi N.D. ile PKK şüphelisi H.H.'yi sınırda yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler ile ilgili soruşturma işlemleri başlatıldı. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Edirne, PKK, 3. Sayfa, Haberler

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