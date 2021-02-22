Yunanistan'a kaçırılmak istenilen 750 kilo midye, ormanlık alanda bulundu
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Yunanistan'a kaçırılmak istenilen 750 kilo midye, ormanlık alanda bulundu

22.02.2021 11:41 | Son Güncelleme: 22.02.2021 11:45
Yunanistan'a kaçırılmak istenilen 750 kilo midye, ormanlık alanda bulundu

EDİRNE'nin Enez ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürülmek için çuvallar içerisinde ormanlık alanda saklanan 750 kilo midye ele geçirildi.

EDİRNE'nin Enez ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürülmek için çuvallar içerisinde ormanlık alanda saklanan 750 kilo midye ele geçirildi.

Enez Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak düzenlediği operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürülmek istenilen 750 kilo midye, çuvallar içinde ormanlık arazide saklanmış halde bulundu.  Canlı oldukları belirlenen midyeler, teslim edildikleri Enez Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince Saros Körfezi'nde denize döküldü. Midye kaçakçılarının yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.


- Edirne

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

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