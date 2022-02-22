Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
AA, Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınırda yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.
EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınırda yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi C.A'yı yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel