Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı - Haberler
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

AA, Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınırda yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınırda yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi A.G'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli A.G, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

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