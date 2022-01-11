Yunanistan'a kaçarken yakalanan iki FETÖ şüphelisi tutuklandı - Haberler
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan iki FETÖ şüphelisi tutuklandı

Yunanistan'a kaçarken yakalanan iki FETÖ şüphelisi tutuklandı
AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi iki kişi tutuklandı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi iki kişi tutuklandı.

Dün güvenlik güçlerince İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken gözaltına alınan M.A, M.S. ve A.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

İpsala Adliyesine getirilen şüphelilerden M.A. ve M.S. savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri

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