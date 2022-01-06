Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı - Haberler
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

Güvenlik güçlerince dün Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi Z.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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