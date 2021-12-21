Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.
EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.
Güvenlik güçlerince Yunanistan sınırında yakalanan PKK şüphelisi Ö.Ç'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen Ö.Ç, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Terör örgütü PKK şüphelisi Ö.Ç, dün, İpsala ilçesine bağlı Paşaköy yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.
AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri
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