Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelileri Adıyaman'da tutuklandı - Haberler
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelileri Adıyaman'da tutuklandı

AA, Orhan Pehlül - Güncel
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelileri Adıyaman'da tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 terör örgütü PKK şüphelisi, Adıyaman'da tutuklandı.

ADIYAMAN (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 terör örgütü PKK şüphelisi, Adıyaman'da tutuklandı.

Edirne'nin İpsala ilçesinde güvenlik güçlerince askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra Adıyaman'a getirilen H.R. ile H.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, PKK üyesi olduğu iddiasıyla çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Edirne'nin İpsala ilçesinde 8 Şubat'ta güvenlik güçleri askeri yasak bölgede 2 kişiyi yakalamış, yapılan kimlik tespitinde zanlıların PKK üyesi olduğu belirlenmişti.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

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