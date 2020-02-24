Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelilerinden 3'ü tutuklandı
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelilerinden 3'ü tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

24.02.2020 18:04 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:04
Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelilerinden 3'ü tutuklandı

'de 'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan terör örgütü şüphelisi 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Karaağaç Mahallesi ile kent merkezinde yaptıkları operasyonlarda yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan terör örgütü PKK şüphelisi S.D, H.B, D.E, ve N.M.K'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden H.B, D.E. ve N.M.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diğer şüpheli S.D'nin jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.

Kaynak: AA
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