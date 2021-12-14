Yunanistan'a kaçarken yakalanan iki FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişiden 2'si tutuklandı.
EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişiden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede gözaltına alınan FETÖ şüphelileri R.V, V.K. ve İ.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen şüphelilerden R.V ve İ.T, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheli V.K adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Güvenlik güçlerince 9 Aralık'ta 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.
Son dakika haberleri... FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada 102 gözaltı kararı
Son dakika haber... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik 43 ilde yürütülen soruşturmada 102 şüpheli hakkında gözaltı kararı...
Edirne felaketi yaşıyor! Evler sulara gömüldü, görüntüler endişe verici
AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri