Yunanistan'a kaçarken yakalanan HDP'li eski belediye başkanı ile iş adamı Adıyaman'a getirildi

Son dakika haber: Milli Savunma Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Akar: "İyi niyetli diyalog çağrılarımıza rağmen Yunanistan'ın her türlü haksız hukuksuz eylemlerine, mütekabiliyet kapsamında diplomatik alanda ve...