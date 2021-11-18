Yunanistan'a kaçarken yakalanan HDP'li eski belediye başkanı ile iş adamı Adıyaman'a getirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yunanistan'a kaçarken yakalanan HDP'li eski belediye başkanı ile iş adamı Adıyaman'a getirildi

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Yunanistan'a kaçarken yakalanan HDP'li eski belediye başkanı ile iş adamı Adıyaman'a getirildi

Yunanistan'a kaçarken yakalanan HDP'li eski belediye başkanı ile terörü finanse ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma bulunan iş adamı Adıyaman'a getirildi.

ADIYAMAN (AA) - Yunanistan'a kaçarken yakalanan HDP'li eski belediye başkanı ile terörü finanse ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma bulunan iş adamı Adıyaman'a getirildi.

Edirne'nin İpsala ilçesinde, güvenlik güçlerince askeri yasak bölgede yakalanan 2 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uçakla Edirne'den Şanlıurfa'ya daha sonra Adıyaman'a getirilerek Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheliler işlemleri için karakola götürüldü.

Edirne'nin İpsala ilçesinde 16 Kasım'da güvenlik güçleri askeri yasak bölgede 2 kişiyi yakalamış, yapılan kimlik tespitinde zanlılardan birinin Adıyaman'a bağlı Kömür beldesi eski belediye başkanı HDP'li H.Y. diğerinin terörü finanse etmek suçundan hakkında soruşturma yürütülen iş adamı A.A. olduğu belirlenmişti.

Yunanistan'a kaçarken yakalanan HDP'li eski belediye başkanı ile iş adamı Adıyaman'a getirildi

Yunanistan'a kaçarken yakalanan HDP'li eski belediye başkanı ile iş adamı Adıyaman'a getirildi

Son dakika haber: Milli Savunma Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Son dakika haber: Milli Savunma Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

 Akar: 'İyi niyetli diyalog çağrılarımıza rağmen Yunanistan'ın her türlü haksız hukuksuz eylemlerine, mütekabiliyet kapsamında diplomatik alanda ve...

Akar: "İyi niyetli diyalog çağrılarımıza rağmen Yunanistan'ın her türlü haksız hukuksuz eylemlerine, mütekabiliyet kapsamında diplomatik alanda ve...

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title