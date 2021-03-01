Yunanistan'a kaçarken yakalanan firari emekli general, adliyede (2)
01.03.2021 18:11 | Son Güncelleme: 01.03.2021 18:15
TUTUKLANDIFETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartıldıktan sonra Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan emekli Tuğgeneral Nuri Cankıymaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDI
FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartıldıktan sonra Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan emekli Tuğgeneral Nuri Cankıymaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı