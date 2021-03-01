Yunanistan'a kaçarken yakalanan firari emekli general, adliyede (2)
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan firari emekli general, adliyede (2)

01.03.2021 17:43 | Son Güncelleme: 01.03.2021 17:47
Yunanistan'a kaçarken yakalanan firari emekli general, adliyede (2)

TUTUKLANDIFETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartıldıktan sonra Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan emekli Tuğgeneral Nuri Cankıymaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLANDI

FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartıldıktan sonra Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan emekli Tuğgeneral Nuri Cankıymaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ

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