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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

AA, Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanarak gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

UZUNKÖPRÜ, EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanarak gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan B.U'yu yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından Uzunköprü Adliyesine getirildi

FETÖ şüphelisi B.U, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Uzunköprü, Edirne, Güncel, Haberler

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