Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
AA, Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanarak gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.
UZUNKÖPRÜ, EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanarak gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.
Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan B.U'yu yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından Uzunköprü Adliyesine getirildi
FETÖ şüphelisi B.U, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel