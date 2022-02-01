Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski yarbay tutuklandı
AA, Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan eski yarbay tutuklandı.
Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan eski yarbay tutuklandı.
Güvenlik güçlerince dün İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yakalanarak gözaltına alınan, FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski yarbay N.Ç'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
İpsala Adliyesine getirilen şüpheli savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel