Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı - Haberler
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Haberler | Güncel

EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi F.G. tutuklandı.

EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi F.G. tutuklandı.

Güvenlik güçlerince, dün merkeze bağlı Bosnaköy yakınlarında 1'inci derece askeri yasak bölgede yapılan çalışmada, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelisi F.G. yakalanarak, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Son Dakika Haberleri

Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Güncel, Haber

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