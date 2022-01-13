Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski öğretmen tutuklandı - Haberler
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski öğretmen tutuklandı

Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski öğretmen tutuklandı
AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski öğretmen tutuklandı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski öğretmen tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, İpsala ilçesi 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ bağlantısı nedeniyle görevinden ihraç edilen öğretmen S.Ö'yü yakaladı.

Gözaltına alınan S.Ö, işlemlerinin ardından İpsala Adliyesine getirildi.

Şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri

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