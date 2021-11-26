Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.
EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.
Güvenlik güçlerince dün İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi H.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne getirilen H.A, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri
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