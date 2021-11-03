Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski savcı ve komiser tutuklandı - Haberler
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski savcı ve komiser tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski savcı ve komiser tutuklandı

Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken yakalanan FETÖ ile bağlantısı bulunan eski savcı ve komiser tutuklandı.

Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken yakalanan FETÖ ile bağlantısı bulunan eski savcı ve komiser tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, emniyet ekipleri tarafından Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken yakalanan FETÖ şüphelisi meslekten ihraç edilmiş eski savcı M.K., komiser D.M., B.B. ve S.Y., jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra Edirne Adliyesine sevk edildi. Eski savcı ve komiser savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - EDİRNE

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