Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski polis tutuklandı
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski polis tutuklandı

Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski polis tutuklandı
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken Edirne'de yakalanan FETÖ şüphelisi eski polis cezaevine gönderildi.

Yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken Edirne'de yakalanan FETÖ şüphelisi eski polis cezaevine gönderildi.

Güvenlik güçleri tarafından askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ şüphelisi meslekten ihraç polis E.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen E.T, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güvenlik güçleri 3 gün önce Bosnaköy mevkisindeki 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüpheli E.T'yi gözaltına almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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