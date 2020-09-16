Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde sürat teknesiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan, aralarında FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla aranan 4 şüpheli ile bu suçtan yargılanan 5 sanığın da olduğu 18 kişi yakalandıktan sonra adliye sevk edildi.

Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı
16.09.2020 21:13 | Son Güncelleme: 16.09.2020 21:25

İzmir'in Seferihisar ilçesinde sürat teknesiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan, aralarında FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla aranan 4 şüpheli ile bu suçtan yargılanan 5 sanığın da olduğu 18 kişi yakalandıktan sonra adliye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan veya yargılama süreci devam eden FETÖ üyelerinin Seferihisar ilçesinde bulunan bir otelin iskelesinden Yunanistan'ın Sisam Adası'na kaçırılacağı yönünde bilgi alması üzerine sabah saatlerinde operasyonun düğmesine basılmıştı. Yapılan operasyonda, can yelekleri ile sürat teknesine binmek için iskele üzerinde bekleyen 9'u erkek, 4'ü kadın ve 5'i çocuk olmak üzere 18 kişi yakalanmıştı. Operasyon esnasında şahısları kaçırmak üzere bekleyen sürat teknesi olay bölgesinden kaçarak uzaklaşırken, jandarma ekipleri tarafından yapılan sorgulamada, R.U, M.G, T.T. ve R.M. hakkında FETÖ'den yakalama kaydının bulunduğu, A.G, E.Ş, İ.E, N.G. ve S.G'nin ise aynı suçtan yargılanmalarının devam ettiği belirlenmişti.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki sorgulamalarının ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden haklarında yakalama kararı bulunan M.G, R.M. ve R.U. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelilerden M.T. ve N.T. ile 5 çocuk işlemlerin ardından serbest bırakılırken, diğerlerinin gözaltı süresi ise 2 gün uzatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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