Yunanistan'a Kaçarken Yakalanan Fetö Şüphelileri, Sorguda (2)

Yunanistan'a Kaçarken Yakalanan Fetö Şüphelileri, Sorguda (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLERYunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalışırken yakalanan, aralarında FETÖ/PDY firarisi asker ve öğretmen ile kadınların da bulunduğu 50 kişiden, ifadeleri tamamlananlar sağlık kontrolünden geçirildi.

Yunanistan'a Kaçarken Yakalanan Fetö Şüphelileri, Sorguda (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalışırken yakalanan, aralarında FETÖ/PDY firarisi asker ve öğretmen ile kadınların da bulunduğu 50 kişiden, ifadeleri tamamlananlar sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, ardından da geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

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